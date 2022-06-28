شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع كريم العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية، بخصوص وجود مفاوضات من نادي الزمالك لضم كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد عاطف مبروك في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي متمسك بكامل نجوم الفريق لتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة، والمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية، مشيراً إلى أن المصري لم يتلقى أي عروض رسمية لأى لاعب بالفريق.

أضاف نائب رئيس المصري، أن كل اللاعبين في حالة تركيز كاملة داخل معسكر الفريق، بعد حالة الانضباط التي فرضها الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن.

ويعاني النادي المصري من الإصابات التى ضربت الفريق، بعد إصابة مهاجم الفريق أوستين أموتو، والتونسي هيثم العيوني، وانتهاء موسم أحمد مسعود حارس المرمى الذى أجرى 4 عمليات جراحية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصري في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 .