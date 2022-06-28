شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب الجديد..تعثر مفاجئ لـ"سوزا" وبوميل يعود للحسابات والحسم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها ملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا.

ويستمع اتحاد الكرة غدا لما توصل إليه الثنائى حازم إمام ومحمد بركات عضوا المجلس فى هذا الملف، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائى قبل اعلان إسم المدير الفنى الجديد لوسائل الإعلام.

وشهدت الساعات الأخيرة تعثرا مفاجئا فى المفاوضات مع البرتغالى باولو سوزا بسبب مغالاته فى مطالبه المالية، وهو ما فتح الباب أمام عودة الفرنسى بارتيس بوميل المدير الفنى السابق لمنتخب كوت ديفوار للحسابات مجددا.

كما يتواجد فى حسابات اتحاد الكرة مدرب اسبانى آخر، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة هذا الملف غدا الأربعاء.

فيما يتحفظ مسئولو اتحاد الكرة على عودة الأرجنتيني هكتور كوبر لتدريب المنتخب الوطني الأول بعد ترشيحه لخلافة ايهاب جلال.