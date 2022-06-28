شكرا لقرائتكم خبر عن رفع علم مصر على مدخل القرية المتوسطية بمدينة وهران بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مراسم رفع علم مصر على مدخل القرية المتوسطية بمدينة وهران بالجزائر ضمن فاعليات دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 في إجراء أولمبي يتم في جميع الدورات المجمعة.

حضر مراسم رفع العلم المصري الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر وأفراد بعثة مصر وحضر من جانب مسئولي الجزائر مندوب من محافظ مدينة وهران وعمدة القرية المتوسطية التي تقيم فيها البعثات المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس بعثة مصر عن شكره للسادة المسئولين في الجزائر على حسن الإستقبال وحسن التنظيم والتعاون من أجل توفير جميع سبل الراحة لجميع أفراد البعثات المشاركة ، مؤكدا عن عمق العلاقات بين الشعبين المصري والجزائر.



مراسم رفع علم مصر (1)



مراسم رفع علم مصر (2)



مراسم رفع علم مصر (3)

وتحتل مصر المركز الثالث فى الترتيب العام لدورة العاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، والمركز الثانى عربيا ببن الدول المشاركة.

وجاءت الجزائر فى المركز الأول برصيد 10 ميداليات منها 6 ذهبيات ، و 4 فضيات ، ثم تركيا في المركز الثانى برصيد 11 ميدالية منها 6 ذهبيات ، و 5 برونزيات ، وحلت مصر ثالثة برصيد 12 ميدالية منها 3 ذهبيات و 4 فضيات ، بالإضافة إلى 5 برونزيات

تحققت الذهبيات عن طريق فريال اشرف و يوسف بدوى ، و منتخب سيدات الطاولة ، بينما حقق الفضيات عبد اللطيف منيع بطل المصارعة ، ريك احمد الكاراتيه ، عبدالله ممدوح الكاراتيه، احلام حمدى كاراتيه،

البرونزيات هيثم فهمى بطل المصارعة، و نور الدين حسن، عبد الرحمن عمر أبطال المصارعة ، عمر علاء ،أحمد أيمن لطفي