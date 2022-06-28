شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مصطفى عسل: لم أتوقع تتويجه باللقب..حضن النهائى تلقائى وجماهير الأهلي سر الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منى عسل، والدة مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، كواليس اللقطة التي خطفت الأنظار عقب تتويج ابنها ببطولة العظماء الثمانية، حيث اقتحمت الملعب لتحتضن ابنها، وقالت مدام منى في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لم أشعر بما فعلته بعد انتهاء مباراة مصطفى وبول كول، اندفعت نحو الملعب بشكل تلقائي كانت لدي رغبة شديدة في احتضان مصطفى، كنت قلقة جداً عليه، خاصة أنه لعب المباراة وهو مصاباً وقمت باحتضانه ولم أتخيل أن تكون هذه اللقطة محط اهتمام الإعلام، تصرفت فقط بشكل طبيعي.

أضافت: مصطفى واجه تحديات كثيرة في الموسم الماضي، خاصة بعدما تعرض للإيقاف لمدة شهرين وتم منعه من المشاركة في بطولات مهمة ومؤثرة على التصنيف، كان كل هدفه من البطولة الأخيرة، ألا يتخطاه البيروفي دييجو إلياس في التصنيف العالمي، وربنا كافأه باللقب ليصل إلى التصنيف الثالث.

واصلت: دائماً أنصح مصطفى بالقرب من الله والاستعانة بصلاته والدعاء والتدريب بشكل جيد، والمكسب والخسارة هي بإرادة الله بعد ذلك، ووالده دائم الحضور معه في كل التدريبات لأنني لا أستطيع أن اتواجد معه بشكل دائم في التدريبات، وتفاجأت في المباراة النهائية بحضور جماهير الأهلي لدعمه ومساندته، خاصة أنه في نفس اليوم كانت مباراة كرة قدم بين الأهلي وبيراميدز، ودعم الجماهير كان عنصر أساسي في تتويجه باللقب رغم الإرهاق وإصابته بنزلة معوية قبل المباراة.

وتُوج الثنائي المصري نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التي استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار.