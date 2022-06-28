شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أيام .. مصر تحتل المركز الثانى عربيا والثالث فى الترتيب العام لدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتل مصر المركز الثالث فى الترتيب العام لدورة العاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، والمركز الثانى عربيا ببن الدول المشاركة.

وجاءت الجزائر فى المركز الأول برصيد 10 ميداليات منها 6 ذهبيات ، و 4 فضيات ، ثم تركيا في المركز الثانى برصيد 11 ميدالية منها 6 ذهبيات ، و 5 برونزيات ، وحلت مصر ثالثة برصيد 12 ميدالية منها 3 ذهبيات و 4 فضيات ، بالإضافة إلى 5 برونزيات

تحققت الذهبيات عن طريق فريال اشرف و يوسف بدوى ، و منتخب سيدات الطاولة ، بينما حقق الفضيات عبد اللطيف منيع بطل المصارعة ، ريك احمد الكاراتيه ، عبدالله ممدوح الكاراتيه، احلام حمدى كاراتيه،

البرونزيات هيثم فهمى بطل المصارعة، و نور الدين حسن، عبد الرحمن عمر أبطال المصارعة ، عمر علاء ،أحمد أيمن لطفي