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بعد 3 أيام .. مصر تحتل المركز الثانى عربيا والثالث فى الترتيب العام لدورة البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - تحتل مصر المركز الثالث فى الترتيب العام  لدورة العاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، والمركز الثانى عربيا ببن الدول المشاركة. 

 

وجاءت الجزائر فى المركز الأول برصيد 10 ميداليات منها 6 ذهبيات ،  و 4 فضيات ، ثم تركيا في المركز الثانى برصيد 11 ميدالية منها 6 ذهبيات ، و 5 برونزيات ،  وحلت مصر ثالثة برصيد 12 ميدالية منها 3 ذهبيات  و 4 فضيات ، بالإضافة إلى 5 برونزيات 

 

تحققت الذهبيات عن طريق فريال اشرف و يوسف بدوى ، و منتخب سيدات الطاولة ، بينما حقق الفضيات عبد اللطيف منيع بطل المصارعة ، ريك احمد الكاراتيه ، عبدالله ممدوح الكاراتيه، احلام حمدى كاراتيه،  

 

البرونزيات هيثم فهمى بطل المصارعة،  و نور الدين حسن،  عبد الرحمن عمر أبطال المصارعة ،  عمر علاء ،أحمد أيمن لطفي 

 


ترتيب مصر

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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