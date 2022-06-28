شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الأهلى يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الضامة الذى تعرض له في مباراة بيراميدز الأخيرة بكأس مصر.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الأشعة التي أجراها محمود وحيد كشفت عن تعرضه لشد في العضلة الضامة ‏ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

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وتعرض محمود وحيد لإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة بيراميدز التي ‏أقيمت على استاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر، والتي نجح خلالها الأهلي في حسم ‏تأهله إلى دور نصف النهائي للبطولة بالفوز بهدفين مقابل هدف.‏

وكان محمود وحيد قد أجرى أشعة عقب مباراة بيراميدز وتبين إصابته بشد في العضلة ‏الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للتواجد في المباريات ‏الجماعية.‏

وينهى الاهلى اليوم استعداداته لمباراة سموحة التي تقام على استاد ‏الإسكندرية مساء غداً الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.‏