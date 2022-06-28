شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب البرتغالي سواريز مدرب الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على دفع ما يقرب من 170 ألف يور شهرياً للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق وطاقمه المعاون الذي يضم 4 أفراد مُساعدين له.

وأنهى الأهلي إتفاقه مع سواريز لتدريب الأهلي لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تم فسخ عقده منذ موسمين.

ويصطحب سواريز معه أربعة مساعدين ، هم : دومينجو هينريك جوميز وماوريتسيو بينامين اوليفيرا و مدرب حراس مرمى ومحلل أداء هو بيدرو ميجيل.

ويستمر مع سواريز من الجهاز الحالي ، سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بجانب الجهاز الطبي والإداري.

ويحسم سواريز موقف الثلاثي العائد من الإعارة "محمود كهربا وأحمد ياسر ريان ووالتر بواليا" من العودة لصفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، ومن ثم قيدهم فى قائمة الموسم الجديد من عدمه، باعتباره صاحب القرار فى حسم مصير كل اللاعبين العائدين من الإعارات بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

ورغم وجود رغبة لدى لجنة التخطيط في الأهلي في عودة الثنائي محمود كهربا وأحمد ريان إلى الأهلي فى الموسم المقبل، مع تسويق والتر بواليا، ولكن يبقى القرار النهائي بيد المدير الفني الجديد، قبل الكشف عن احتياجاته من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل من عمر مسابقة الدوري المصري.