شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. إعارة صلاح محسن بعد مشادة مع لاسارتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم تتمثل فى سبب إعارة صلاح محسن لاعب الأهلى الحالى من فريقه إلى سموحة عقب التعاقد معه من جانب الأهلى لمدة موسم، وذلك فى عهد الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الأسبق للفريق الأحمر.

بدأت الواقعة عندما استبعد لاسارتى صلاح محسن من إحدى المباريات الودية لعدم رضاه على المستوى الذى يقدمه مع الفريق، وطالب مساعده بخوض اللاعب تدريبا منفردا، إلا أن صلاح محسن رفض ودخل فى مشادة عنيفة مع لاسارتى وغادر ملعب التتش قبل انطلاق المباراة ضارباً بتعليمات المدرب الأوروجوانى عرض الحائط.

ولم تتحسن الأحوال بين لاسارتى وصلاح محسن حتى تم اتخاذ من قبل الإدارة بإعارة اللاعب الشاب لصفوف سموحة فى يناير الماضى فى عهد السويسرى رينيه فايلر، فى الوقت الذى لم يتحدد موقفه سواء بالعودة لصفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد من عدمه بعد انتهاء الإعارة.