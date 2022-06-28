شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكرم مصطفى عسل اليوم بعد تتويجه ببطولة عظماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، احتفالية خاصة، لتكريم مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى للاسكواش، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة العظماء الثمانية، فى آخر بطولة بموسم الاسكواش.

وكان مصطفى عسل قد حصد فى يونيو الجارى بطولتى، الجونة والعظماء الثمانية للاسكواش، حيث يترقب لاعب الأهلى التقدم مركزاً فى التصنيف العالمى الجديد لشهر يوليو ليصل إلى التصنيف الثالث.

واحتفل مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، بطريقة مميزة بعد تتويجه ببطولة العظماء الثمانية، ونشر مصطفى صورة عبر حسابه على تويتر برفقة درع البطولة وعلق "يحدث الآن.. صباح الخير".

ووجه مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى للاسكواش، رسالة شكر وتقدير للجماهير الحمراء، عقب تتويجه بلقب العظماء الثمانية للاسكواش، وقال عسل فى تصريحات صحفية عقب حصد اللقب، "جماهير الأهلى دائما رقم واحد والنادى له فضل كبير على فى كل ما حققته، والجماهير تركت مباراة بيراميدز لمساندتى وأشكرهم كثيرا".

وتُوج الثنائى المصرى نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التي استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بـ200 ألف دولار.