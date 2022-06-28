شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعود من الجزائر غدا متوجا بذهب وفضة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود ظهر غد الأربعاء بعثة منتخب الكاراتيه قادمة من الجزائر بعد المشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تستمر حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم البعثة العائدة 7 لاعبين على رأسهم فريال أشرف المتوجة بذهبية البطولة، حيث توج الكاراتيه بـ7 ميداليات بالبطولة ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين .

تحققت الميداليات عن طريق فريال أشرف ويوسف بدوى الذهبيات، وأحلام حمدى وريم أحمد سلامة حققتا الميدالية الفضية لمصر فى الكاراتيه وزن 50 كجم، و55 كجم بعد خسارتهما من بطلتى الجزائر فى النهائى

وحقق أحمد أيمن لطفى لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.