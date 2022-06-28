الامارات | تعرف إلى موعد طرح تذاكر مباريات دوري السلة الأمريكي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد طرح تذاكر مباريات دوري السلة الأمريكي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) أبوظبي 2022، الخميس (الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات).

وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، بطل الدوري الأمريكي للمحترفين 2021، يومي الخميس والسبت 6 و8 أكتوبر 2022 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات والخليج العربي بصفة عامة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان إنه سوف يتسنى للجمهور المحلي وعشاق الرياضة من داخل الدولة فرصة شراء باقات التذاكر المميزة ذات مزايا مهمة ومتعددة، وتجارب كبار الشخصيات، وعروض الضيافة والإقامة في الفنادق المحلية عن طريق NBAEvents.com/AbuDhabi بداً من الخميس 30 يونيو".

وعيّن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) الأسطورة شاكيل أونيل، الذي تم اختياره ضمن قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة والفائز بالدوري أربع مرات وعضو فريق الذكرى 75 لتأسيس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، سفيراً رسمياً لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022. وسيحضر أونيل المباراتين المرتقبتين خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية، فضلاً عن المشاركة في برامج تطوير المواهب الشابة والتواصل مع الجمهور خلال الأسبوع الحافل بفعاليات وتجارب كرة السلة.

وأصبح الدوري أول بطولة رياضية في أمريكا الشمالية تطلق قنوات تواصل اجتماعي باللغة العربية على فيسبوك وإنستاجرام وتويتر ([email protected])، والتي تقدم محتوى إخبارياً شاملاً لعشاق كرة السلة على مستوى المنطقة والعالم بدءاً من 30 يونيو الجاري.

ويضم فريق أتلانتا هوكس حالياً النجم تراي يونج، صاحب مشاركتين في مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين، وكلينت كابيلا، الذي سجل أعلى رصيد متابعات في موسم 2020-2021، إلى جانب جون كولينز وبوجدان بوجدانوفيتش، اللذين تم اختيارهما ضمن فريق الرابطة الثاني لأفضل اللاعبين الواعدين 2018. ويتألق في فريق ميلووكي باكس كلٌ من يانيس أنتيتوكونمبو، الحائز مرتين على جائزة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية لأفضل لاعب، وكريس ميدلتون، الذي اختير ثلاث مرات للمشاركة في مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين، وجرو هوليداي، الذي انضم أربع مرات إلى فريق أفضل المدافعين. والتقى الفريقان في نهائيات المنطقة الشرقية عام 2021، حيث تغلب فريق ميلووكي باكس على أتلانتا هوكس ليمضي نحو إحراز أول ألقابه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين منذ 50 عاماً.

وسيتم بث مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022 مباشرة في دولة الإمارات وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنوات (beIN SPORTS) و(Sports Channel) وعبر (NBA League Pass)، خدمة الاشتراك التي تبث مباشرة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مما يمنح الجمهور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم فرصة متابعتها على شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي والتواصل الاجتماعي.

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