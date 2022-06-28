تعرف على موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستكمل نادي الزمالك مشواره في منافسات الدوري المصري، حين يلاقي سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة والعشرون، مساء اليوم الثلاثاء.



ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز 11 برصيد 26 نقطة.

ويستقبل نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في ستاد القاهرة لحساب الجولة 23 من الدوري المصري، مساء اليوم الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري المصري عبر شبكة أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.

وستكون قناة أون تايم سبورتس 1 الناقلة لمواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022

الزمالك - 48 نقطة

بيراميدز - 46 نقطة

الأهلي - 44 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 36 نقطة

طلائع الجيش - 36 نقطة