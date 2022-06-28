سامي قمصان مديراً فنياً لـ الأهلي بعد رحيل ريكاردو سواريز

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير سامي قمصان داخل النادي الأهلي، وذلك بعد إتمام الاتفاق مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.

ويتولى قمصان حالياً مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مؤقت، خلفاً للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل عن قيادة الفريق.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الثلاثاء، أكد شوبير أن سامي قمصان لن تنتهي مهمته مع الأهلي، رغم التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدرب الأقرب لتولي مهمة الفريق الأحمر، بعد إتمام الاتفاق بشكل نهائي، على أن يجرى الإعلان الرسمي عن التعاقد مع مدرب جيل فيسنتي خلال ساعات قليلة.

وأشار حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أن قمصان يجرى إعداده في الفترة الحالية، من أجل تولي مهمة القيادة الفنية في الأهلي، خلال العامين المقبلين، بعد انتهاء مشوار سواريز مع الأهلي، المقرر خلال عامين من الآن، قائلاً: "سامي قمصان سيكون مدربا للأهلي بعد رحيل ريكاردو سواريز قولا واحدا".

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد ذكرت في وقت سابق أن ريكاردو سواريز يقترب من تولي مهمة قيادة الأهلي، خلفاً لموسيماني الذي رحل عن الفريق، بفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، على أن يتولى المهمة لمدة موسمين.

كما كشف شوبير عن موعد إعلان الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز، مدرب فريق جيل فينستي البرتغالي.

وقال الإعلامي إن الأهلي سيعلن عن مديره الفني في مؤتمر صحفي الخميس المقبل، مضيفاً: "كنت أتمنى أن يخرج ويعلن ذلك في بيان رسمي لأن الجميع أصبح يعلم من هو المدرب القادم".

وعن أزمة ميشيل يانكون، أوضح شوبير: "علمت أن ريكاردو سواريز يصطحب معه مدرب حراس مرمى لا يتخطى 35 عاماً، والأهلي مازال يحاول إقناع ميشيل يانكون بتولي مسئولية قطاع الناشئين، ومحدش عارف هيوافق ولا لا".