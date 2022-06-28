بعد الرحيل عن الزمالك.. شوبير يتحدث عن وجهة أشرف بن شرقي المقبلة: «ممكن يلعب في مصر»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مستقبل النجم المغربي أشرف بن شرقي، بعد إعلان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن رحيل اللاعب رسمياً، وذلك بعد عدم توصل الطرفين لاتفاق حول تجديد عقده الذي ينقضي بنهاية الموسم الجاري.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء، ألمح شوبير عن احتمالية بقاء المغربي أشرف بن شرقي في مصر.

وقال حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "بن شرقي خلاص مشي، وكنت بفضل ان الموضوع ده يخلص من بدري، بدل القيل والقال، رئيس الزمالك قال إنه مش هيلعب في مصر وإنه هيروح قطر".

وأشار إلى أن بن شرقي "ممكن يلعب في مصر، ممكن يلعب في قطر.. ممكن يلعب في الإمارات، كل ده هيبان خلال الأيام الجاية، لكن الأكيد إن خلاص مفيش بن شرقي في الزمالك من يوم 30 يونيو وإنه مش هيستمر لنهاية الدوري أو الكأس".

وكان شوبير قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" حول وجود العديد من المفاجآت التي ستحدث خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تأتي بعد ساعات من إعلان الزمالك رحيل بن شرقي عن صفوف الفريق الأبيض.

وكتب شوبير في تغريدته: "لسه المفاجآت كتير"، دون التطرق إلى الأمر الذي ألمح إليه.

وعلقت العديد من الجماهير على تغريدة شوبير الأخيرة، وبعضهم توقع انتقال أشرف بن شرقي من الزمالك إلى النادي الأهلي.