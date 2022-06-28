الامارات | بطل مصري يثور غضباً في مطار القاهرة.. ويوجه رسالة إلى مصر الطيران!

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل مصري يثور غضباً في مطار القاهرة.. ويوجه رسالة إلى مصر الطيران! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب كرة اليد المصري علي زين المتوج أخيراً مع برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد عن إحباطه الشديد بسبب تجاهله في مطار القاهرة لدى عودته إلى القاهرة وذلك على الرغم من أن وزارة الشباب والرياضة المصري قد استفسرت من اتحاد اللعبة في مصر عن موعد عودته ليتم استقباله بشكل لائق، وهو ما لم يحصل، على حد تعبيره!.

وكتب علي زين على حسابه الشخصي في "تويتر": "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا (بقى وكده) ويتم تجاهلك تجاهل تام و(متلاقيش أي حد بيستقبلك في المطار وده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي)"، وأضاف: "وشكرا لمصر الطيران على حاجتي اللي اتكسرت".

يذكر أن علي زين نجح في الفوز مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني كما فاز الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا في مارس الماضي، قبل أن يظفر بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كيلسي البولندي برميات الترجيح 37-35.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news