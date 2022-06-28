الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | بطل مصري يثور غضباً في مطار القاهرة.. ويوجه رسالة إلى مصر الطيران!

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل مصري يثور غضباً في مطار القاهرة.. ويوجه رسالة إلى مصر الطيران! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب كرة اليد المصري علي زين المتوج أخيراً مع الإسباني بلقب لكرة اليد عن إحباطه الشديد بسبب تجاهله في مطار القاهرة لدى عودته إلى القاهرة وذلك على الرغم من أن وزارة الشباب والرياضة المصري قد استفسرت من اتحاد اللعبة في مصر عن موعد عودته ليتم استقباله بشكل لائق، وهو ما لم يحصل، على حد تعبيره!.

وكتب علي زين على حسابه الشخصي في "تويتر": "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا (بقى وكده) ويتم تجاهلك تجاهل تام و(متلاقيش أي حد بيستقبلك في المطار وده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي)"، وأضاف: "وشكرا لمصر الطيران على حاجتي اللي اتكسرت".

يذكر أن علي زين نجح في الفوز مع برشلونة بلقب كما فاز الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا في مارس الماضي، قبل أن يظفر بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كيلسي البولندي برميات الترجيح 37-35.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا