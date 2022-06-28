الامارات | فيليب لام عن ليفاندوفيسكي وماني.. "هكذا هي كرة القدم"!

شكرا لقرائتكم خبر عن فيليب لام عن ليفاندوفيسكي وماني.. "هكذا هي كرة القدم"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال فيليب لام نجم بايرن ميونيخ السابق إنه لا يشعر بالقلق إزاء الرحيل المحتمل للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن، عن الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال فيليب لام مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا:"هكذا هي كرة القدم: لاعبون يغادرون الدوري ولاعبون يأتون."

وأبدى فيليب لام، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، سعادته بانضمام النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونخ، وكذلك عودة ماريو جوتزه إلى البوندسليجا من جديد عبر الانضمام إلى آينتراخت فرانكفورت.

وقال فيليب لام :"هو أمر مهم للغاية أن يلعب نجوم بارزون في البوندسليجا. أنا سعيد بانتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن، علما بأنه كان بإمكانه اللعب لأندية أخرى بالطبع. كما أن عودة ماريو جوتزه تشكل أمرا جيدا للبوندسليجا."

وأضاف فيليب لام (38 عاما):"أعتقد أنه من المهم أن تظل البوندسليجا جذابة. وأرى أنها كانت كذلك عبر الصفقتين."

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