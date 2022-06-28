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الامارات | كلب يوقف مباراة للسيدات.. وهكذا عاملته اللاعبات! (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلب يوقف مباراة للسيدات.. وهكذا عاملته اللاعبات! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب كلب في إيقاف مباراة لكرة القدم النسائية بين منتخبي فنزويلا وتشيلي بعدما اقتحام أرضية الملعب رافضاً الخروج من الملعب قبل أن تتمكن إحدى اللاعبات في السيطرة عليه وحمله بعيداً عن المستطيل الأخضر وسط صيحات وتشجيعات الجماهير الحاضرة في المدرجات.

ولقي الفيديو المتداول عبر مواقع رياضية ومنصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً لطرافته خصوصاً أن الكلب داعب اللاعبات وكان ودوداً.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فنزويلا بهدف نظيف.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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