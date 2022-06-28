بيراميدز يدخل في مفاوضات مع موسيماني.. ومصدر يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن عن اقتراب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، من تولي القيادة الفنية لنادي بيراميدز.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "خاص.. بيراميدز يدخل في المفاوضات مع بيتسو موسيماني لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل مع رصد ميزانية مفتوحة له لتلبية كل طلباته على مستوى الصفقات".

وكان موسيماني قد قرر الرحيل عن الأهلي في منتصف الموسم، وفسخ التعاقد مع النادي الأحمر بالتراضي بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلامية حقيقة الأنباء المتداولة حول دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع موسيماني لتولي قيادة الفريق.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول بنادي بيراميدز قوله إنه لا صحة لما يتم تداوله حول دخول الإدارة فى مفاوضات مع موسيماني لتولي قيادة تدريب بيراميدز.

وأكد المصدر أن اليوناني تاكيس جونياس مستمر فى قيادة الفريق ولا يوجد تفكير فى تغييره بالوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن كل ما يدور حول دخول بيراميدز فى مفاوضات مع بيتسو موسيماني أمر غير صحيح بالمرة، ولم يحدث أى تواصل مع المدرب أو غيره.