شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه المقاولون العرب وديًا 7يوليو استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرالجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على ملاقاة نظيره المقاولون العرب ودياً في 7 يوليو المقبل بالجبل الاخضر استعداداً لمواجهة بيراميدز، وأغلق العشرى صفحة مباراة فيوتشر التي أقيمت مساء الاثنين على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح طارق العشرى لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الطلائع تدريبات الخميس المقبل على ملعبه بستاد جهاز الرياضة .

وحقق طلائع الجيش فوزاً على فيوتشر بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.