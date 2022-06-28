شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف "تيجانا الزمالك" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "58" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل إسماعيل يوسف نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ 58 فهو من مواليد 28 يونيو 1964، وبدأ إسماعيل يوسف مشواره مع ممارسة كرة القدم فى أحياء إمبابة، وسط عائلة كروية حيث كان شقيقه الأكبر الراحل إبراهيم يوسف نجم دفاع الزمالك وقتها، وشقيقه الثانى سيد يوسف نجم الترسانة، والتحق بفرق الناشئين بالزمالك، وتدرج فى فرق الناشئين إلى أن برز كلاعب خط وسط متميز يجيد أداء الواجبات الدفاعية والهجومية فى آن واحد، كما كان يجيد فى اللعب فى أكثر من مركز.

يملك إسماعيل يوسف تاريخا حافلا بالبطولات سواء مع ناديه الزمالك أو المنتخب الوطنى، حيث حصل على بطولة الدورى أربع مرات، وعلى بطولة أفريقيا أربع مرات أيضا، وعلى كأس السوبر الأفريقية مرتين، والبطولة الأفرو آسيوية مرتين، وعلى كأس مصر مرة واحدة، ولعب إسماعيل يوسف 309 مباراة مع الزمالك، وسجل خلالها 23 هدفا، وكان إسماعيل يوسف أحد أعمدة المنتخب الرئيسية فى كأس العالم 90 .

خاض إسماعيل يوسف أول مباراة له بالدورى أمام نادى الترسانة وكان أخيه الأكبر سيد يلعب ضمن صفوف الشواكيش وتمكن الزمالك من الفوز بنتيجة "2- صفر".

شارك فى قيادة منتخب الشباب للحصول على كأس الأمم الأفريقية مع حسن شحاته ثم للمشاركة المشرفة فى كأس العالم للشباب فى الإمارات. عمل كمساعدا لفتره قصيره مع نادى الزمالك ثم عين مساعدا للايطالى تارديلى فى المنتخب المصرى ثم عينا مديرا فنيا لمنتخب الشباب المصرى و مديرا فنيا لنادى الوحدات الاردنى الكبير والعريق وتولى تدريب الجونة والانتاج الحربى.

تدرج فى المناصب الإدارية بالزمالك حتى وصل إلى عضو مجلس إدارة بالنادى الأبيض حالياً كما يقوم بتحليل مباريات الزمالك بالقنوات الفضائية.