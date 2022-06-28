شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات مصر فى دورة البحر المتوسط اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تستأنف اليوم الثلاثاء البعثة المصرية منافساتها فى دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو القادم ،وتنافس مصر اليوم فى رياضات الملاكمة والمصارعة، والريشة الطائرة وكرة اليد والكرة الطائرة، والجمباز والرماية والشراع.
وجاء موعد المنافسات كالتالى ..
الملاكمة
3:45 ايمان محمد
7:15 عبدالرحمن عرابى
3:30 سلمى يوسف
8:30 محمد بلال
5:00 يمنى احمد
5:15 مريم حسين
الريشة الطائرة
10:00 احمد صلاح ، أدهم حاتم
1:00 ضحى هانى ، نور يسرى
الرماية
10:00 عزمى محيلبة
اليد
3:00 مصر وصربيا
كرة الطائرة
4:00 مصر وتونس سيدات
الجمباز
11: 00 زينة ابراهيم ، جنا هانى ، جنا عادل، جنا ابو الحسن، نور امير
5:00 على زهران ، أحمد أشرف، عمر العربى، أحمد على، زياد خاطر
الشراع
12:10 خلود منسى ، دينا محمد
12:00 على بدوى عمر أسامة، محمد عفت، مهند عمرو
تنس طاولة
11:00 هنا جودة ، عمر عصر ، أحمد صالح
المصارعة
11:00 ندى مدنى
11:10 فرح حسين
11:50سمر حمزة
12:10 ندى مدنى
1:15 فرح حسين
7:50 عمرو رضا
8:20 مصطفى جبر
8:40 يوسف حميدة