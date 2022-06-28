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تعرف على منافسات مصر فى دورة البحر المتوسط اليوم

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القاهرة - سامية سيد -  

تستأنف اليوم الثلاثاء البعثة المصرية منافساتها فى دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو القادم ،وتنافس مصر اليوم فى رياضات الملاكمة والمصارعة، والريشة الطائرة وكرة اليد والكرة الطائرة، والجمباز والرماية والشراع. 

 

 

وجاء موعد المنافسات كالتالى ..

 

 

الملاكمة

 

3:45  ايمان محمد

  7:15 عبدالرحمن عرابى

3:30 سلمى يوسف

8:30 محمد بلال 

5:00 يمنى احمد 

  5:15 مريم حسين

 

 

الريشة الطائرة 

 

10:00 احمد صلاح ، أدهم حاتم 

1:00 ضحى هانى ،  نور يسرى 

 

الرماية 

 

10:00 عزمى  محيلبة 

 

اليد

 

   3:00 مصر وصربيا 

 

كرة الطائرة 

 4:00 مصر وتونس سيدات 

 

الجمباز 

 

11: 00 زينة ابراهيم ، جنا هانى ، جنا عادل، جنا ابو الحسن، نور امير

 

5:00 على زهران ، أحمد أشرف،  عمر العربى، أحمد على، زياد خاطر

 

الشراع

 

12:10 خلود منسى ، دينا محمد 

 

12:00 على بدوى   عمر أسامة،  محمد عفت، مهند عمرو 

 

تنس طاولة 

11:00 هنا جودة  ، عمر عصر ، أحمد صالح 

 

المصارعة 

 

11:00 ندى مدنى

11:10 فرح حسين

11:50سمر حمزة

12:10 ندى مدنى

1:15   فرح حسين

7:50 عمرو رضا

8:20 مصطفى جبر

8:40 يوسف حميدة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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