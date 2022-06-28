شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات مصر فى دورة البحر المتوسط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستأنف اليوم الثلاثاء البعثة المصرية منافساتها فى دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو القادم ،وتنافس مصر اليوم فى رياضات الملاكمة والمصارعة، والريشة الطائرة وكرة اليد والكرة الطائرة، والجمباز والرماية والشراع.

وجاء موعد المنافسات كالتالى ..

الملاكمة

3:45 ايمان محمد

7:15 عبدالرحمن عرابى

3:30 سلمى يوسف

8:30 محمد بلال

5:00 يمنى احمد

5:15 مريم حسين

الريشة الطائرة

10:00 احمد صلاح ، أدهم حاتم

1:00 ضحى هانى ، نور يسرى

الرماية

10:00 عزمى محيلبة

اليد

3:00 مصر وصربيا

كرة الطائرة

4:00 مصر وتونس سيدات

الجمباز

11: 00 زينة ابراهيم ، جنا هانى ، جنا عادل، جنا ابو الحسن، نور امير

5:00 على زهران ، أحمد أشرف، عمر العربى، أحمد على، زياد خاطر

الشراع

12:10 خلود منسى ، دينا محمد

12:00 على بدوى عمر أسامة، محمد عفت، مهند عمرو

تنس طاولة

11:00 هنا جودة ، عمر عصر ، أحمد صالح

المصارعة

11:00 ندى مدنى

11:10 فرح حسين

11:50سمر حمزة

12:10 ندى مدنى

1:15 فرح حسين

7:50 عمرو رضا

8:20 مصطفى جبر

8:40 يوسف حميدة