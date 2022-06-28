شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: سامى قمصان مديرًا فنيًا للأهلى بعد رحيل ريكاردو سواريز بعد موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيمنح سامى قمصان مهمة المدير الفني لفريق الكرة بعد موسمين من الان وعقب نهاية حقبة البرتغالى ريكاردو سواريز الذى سيقود الفريق فنياً خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" سامى قمصان مدرب رائع والناس مبهورة بيه وبنتائجه مع فريق الكرة وهو مستمر في منصب المدرب العام لفريق الكرة في جهاز البرتغالى ريكاردو سواريز المزمع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة".

ويضيف شوبير:" هناك تصور في الاهلى بأن سامى قمصان سيكون المدير الفني للفريق بعد موسمين عقب نهاية رحلة ريكاردو مع الفريق وذلك لانه مدرب واعد يستحق الفرصة".

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد كشفت أن هناك اتفاقاً بين سواريز والأهلي، وسيصل المدرب البرتغالى القاهرة فى غضون أيام قليلة لقيادة الفريق. ومع ذلك، رفض جيل فيسنتي تلك الأخبار، وقال النادي فى تصريحات نشرتها صحيفة "أجوجو"، إن الأهلي لم يتصل بهم بسبب سواريز، وأن المدرب لا يزال أمامه عام فى عقده الحالي.

وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد سواريز تقدر قيمته بحوالى 250 ألف يورو، والتي سيتم دفعها من قبل الأهلي حال توصلوا لاتفاق مع المدرب.

وكشفت الصحيفة البرتغالية الشهيرة أيضًا أن سواريز أخبر جيل فيسينتي بأن لديه عرضًا من نادٍ آخر وأنه جذب اهتمام العديد من الأندية البرازيلية، مثل سانتوس وكورنثيانز.

وإذا انتقل سواريز إلى الأهلي سيصبح رابع برتغالي يتولى قيادة الأهلي بعد المدرب الأسطوري مانويل جوزيه وتوني أوليفيرا وخوسيه بيسيرو.