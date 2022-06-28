شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة الـ 23 للدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة قوية امام سيراميكا في المباراة المقررة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى ، وهي المباراة التي يحتاج الزمالك لحصد نقاطها الثلاثة لاستمرار الفريق المنافسة علي لقب الدورى هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يلتقى الزمالك مع فريق سيراميكا مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساءً.

التشكيل المتوقع للزمالك

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام البنك الأهلي المقرر لها السابعة مساء ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى.

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – سيد نيمار

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عبد الله جمعة

خط الهجوم: عمر السعيد - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، وفى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.