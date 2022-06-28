شكرا لقرائتكم خبر عن على زين يلحق ببعثة الفراعنة فى البحر المتوسط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلحق اليوم الثلاثاء على زين نجم المنتخب المحترف فى صفوف برشلونة، والذى سينتقل إلى دينامو بوخارست، بصفوف الفراعنة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر

وحصل زين مؤخرا مع فريق برشلونة الإسبانى على لقب دورى أبطال أوروبا فى إنجاز تاريخى للاعب.

و فازمنتخب رجال كرة اليد على نظيره إيطاليا بنتيجة 35/38 فى إطار الجولة الأولى للفراعنة بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى وهران بالجزائر .

و تضم قائمة المنتخب كلا من ، كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى .

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة الأولى التى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب تونس ومنتخب سلوفينيا ومنتخب إيطاليا ومنتخب صربيا.