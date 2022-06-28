شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير:أشرف بن شرقى سيغادر القاهرة قريبًا ولن يكمل الدوري والكأس مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك لن يكمل الموسم مع ناديه بعد إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" قولتلكم من زمان أشرف بن شرقى مش مكمل مع الزمالك ، وامبارح مسئولي الزمالك اعلنوا الكلام ده بشكل رسمي ، وقالوا في الكواليس انه رايح قطر".

ويضيف شوبير:" مشى أشرف بن شرقى ، مالكوش دعوة بقى يلعب في مصر في الامارات في قطر ، لكن المهم انه هيسافر قريب ولن يكمل الدوري والكأس مع الزمالك لانهم هيخلصوا منتصف سبتمبر".

وتابع شوبير:"كمان ياريت مسئولي الزمالك يطلعوا يقولوا مش عايزين طارق حامد بدل لائحة الاتهامات اللى هتلاحقه ، ده حقكم وناديكم ، احسموا القصص سريعاً".