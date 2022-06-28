شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى سيوافق على العرض القطرى للتعاقد مع بانون بـ2.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى سيوافق على عرض قطر القطرى للتعاقد مع نجمه المغربى بدر بانون للرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الاهلى تلقى بالفعل عرض من قطر القطرى للتعاقد مع المغربى بدر بانون مقابل 2.5 مليون دولار وهناك توجه لدى إدارة الاهلى للموافقة على العرض".

ويضيف شوبير:" الاهلى سيتفاوض مع قطر القطرى ولو كان العرض جدياً سيتم بالفعل الموافقة على رحيل بدر بانون".

وعاد بدر بانون للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدفا، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.