شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الزمالك وبن شرقى لاستكمال الموسم حتى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتفاوض في الوقت الحالي مع المغربي اشرف بن شرقي لاعب الفريق للبقاء حتي نهاية الموسم في نهاية أغسطس المقبل ، وذلك عقب الاتفاق علي عدم تجديد التعاقد بين اللاعب والزمالك ليصبح بن شرقي خارج الزمالك رسميا في الموسم المقبل.

ويرغب بن شرقي في الرحيل يوم 30 يونيو الجاري باعتبار أن عقده ينتهي بنهاية يونيو، إلا ان الزمالك يرغب في بقاء اللاعب حتي نهاية الموسم في أغسطس المقبل، وقدمت إدارة الزمالك عرضا علي بن شرقي بمنحه راتب الشهرين الاضافيين مقدما مقابل البقاء، الا ان اللاعب يرفض ويرغب في الرحيل في نهاية يونيو حتي يتمكن من الانضمام لناديه الجديد.

و أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المغربى بن شرقي، لاعب فريقه، كان من المفترض أن يجددد عقده قبل أن يعود مجلس الإدارة الحالي، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، واللجنة السابقة لم توقع مع اللاعب، ومجلس الإدارة اجتمع باللاعب خلال الساعات الماضية واللاعب أكد أنه يرفض الاستمرار في مصر”.

وقال مرتضى منصور، فى فيديو خاص نشره الموقع الرسمى لنادى الزمالك: "بن شرقي يرغب في اللعب في الدوري القطري أو التركي، وسنقوم بتكريمه في حفل قبل رحيله، واللاعب رسميا أخطر النادي برغبته في جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة في حضور المغربي محمد أوناجم".

وأضاف رئيس نادي الزمالك، "إن أشرف بن شرقي لاعب أسعد الزمالك، ولن نقبل يد أي لاعب لتجديد عقده".

وتابع: "بعض جماهير النادي يجب أن تفوق لأن النادي لا يقف على أي لاعب، والزمالك نادي الوطنية والكرامة".