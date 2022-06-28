شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: يانكون سيرحل عن تدريب حراس الأهلى.. ولديه عرض لتولي قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى قدم عرضاً لميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول للعمل في قطاع الناشئين بعد إصرار البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد على استقدام مدرب حراس جديد.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" ريكاردو سيصطحب معه مدرب حراس مرمى جديد عمره لايتخطى 35 عاماً وبالتالي سيرحل ميشيل يانكون عن منصبه رغم انه من أكفأ مدربين الحراس الذين تولوا تدريب حراس الاهلى عبر التاريخ".

ويضيف شوبير:" الأهلى عرض على ميشيل يانكون استمراره في النادى ولكن في قطاع الناشئين للإستفادة من قدراته وإمكانياته فهل يقبل المدرب بالمنصب الجديد أم يقرر الرحيل هذا ماسوف نعرفه خلال ساعات".

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد كشفت أن هناك اتفاقاً بين سواريز والأهلي، وسيصل المدرب البرتغالى القاهرة فى غضون أيام قليلة لقيادة الفريق. ومع ذلك، رفض جيل فيسنتي تلك الأخبار، وقال النادي فى تصريحات نشرتها صحيفة "أجوجو"، إن الأهلي لم يتصل بهم بسبب سواريز، وأن المدرب لا يزال أمامه عام فى عقده الحالي.

وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد سواريز تقدر قيمته بحوالى 250 ألف يورو، والتي سيتم دفعها من قبل الأهلي حال توصلوا لاتفاق مع المدرب.

وكشفت الصحيفة البرتغالية الشهيرة أيضًا أن سواريز أخبر جيل فيسينتي بأن لديه عرضًا من نادٍ آخر وأنه جذب اهتمام العديد من الأندية البرازيلية، مثل سانتوس وكورنثيانز.

وإذا انتقل سواريز إلى الأهلي سيصبح رابع برتغالي يتولى قيادة الأهلي بعد المدرب الأسطوري مانويل جوزيه وتوني أوليفيرا وخوسيه بيسيرو.