شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الإعلان الرسمى عن تعاقد الأهلى مع سواريز بعد غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع البرتغالى ريكاردو سواريز ليقود الفريق فنياً خلفاً للجنوب افريقى بيتسو موسيمانى.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"الأهلى أنهى بشكل رسمي اتفاقه مع ريكاردو سواريز ، والمدرب أنهى علاقته بجيل فينستى وسوف يعلن الأهلى بشكل رسمي الخميس المقبل عن تعاقده مع المدرب البرتغالى".

ويضيف شوبير:" الاهلى يرفض الإعلان عن المدرب قبل مواجهة سموحة خوفاً من تشتيت تركيز اللاعبين قبل مباراة مهمة في الدوري".