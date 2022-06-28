شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الإعلان الرسمى عن تعاقد الأهلى مع سواريز بعد غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر
وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"الأهلى أنهى بشكل رسمي اتفاقه مع ريكاردو سواريز ، والمدرب أنهى علاقته بجيل فينستى وسوف يعلن الأهلى بشكل رسمي الخميس المقبل عن تعاقده مع المدرب البرتغالى".
ويضيف شوبير:" الاهلى يرفض الإعلان عن المدرب قبل مواجهة سموحة خوفاً من تشتيت تركيز اللاعبين قبل مباراة مهمة في الدوري".
وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد كشفت أن هناك اتفاقاً بين سواريز والأهلي، وسيصل المدرب البرتغالى القاهرة فى غضون أيام قليلة لقيادة الفريق. ومع ذلك، رفض جيل فيسنتي تلك الأخبار، وقال النادي فى تصريحات نشرتها صحيفة "أجوجو"، إن الأهلي لم يتصل بهم بسبب سواريز، وأن المدرب لا يزال أمامه عام فى عقده الحالي.
وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد سواريز تقدر قيمته بحوالى 250 ألف يورو، والتي سيتم دفعها من قبل الأهلي حال تمام العقد النهائى .
وكشفت الصحيفة البرتغالية الشهيرة أيضًا أن سواريز أخبر جيل فيسينتي بأن لديه عرضًا من نادٍ آخر وأنه جذب اهتمام العديد من الأندية البرازيلية، مثل سانتوس وكورنثيانز.
وإذا انتقل سواريز إلى الأهلي سيصبح رابع برتغالي يتولى قيادة الأهلي بعد المدرب الأسطوري مانويل جوزيه وتوني أوليفيرا وخوسيه بيسيرو.