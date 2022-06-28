شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى عسل "كينج الروح والعزيمة والإصرار" فى الملعب الزجاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى عسل اللاعب الواعد فى رياضة الاسكواش يوما بعد يوم فى إثبات أنه لاعب يمتلك قدرات حماسية وفنية خاصة داخل الملعب الزجاجى، فى ظل سيطرته على البطولات وتألقه أمام الكبار فى اللعبة، ويمتلك عسل لاعب شعبية كبيرة بين الجماهير التى تحرص على حضور مبارياته لتشجيعه.

عائلة عسل تلعب دورا كبيرا فى دعمه ومؤازرته، ويحرص والده دائما على حضور مبارياته وتوجيهه من خارج الملعب الزجاجى بصحبة والدته التى اقتحمت الملعب لاحتضانه بعد الفوز بلقب العظماء الثمانية فى مشهد خطف أنظار محبى وعشاق رياضة الاسكواش.

وتوج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التى استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجارى وحتى 26 من نفس الشهر، فى ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 200 ألف دولار بالفوز على عمالقة اللعبة امثال على فرج و بول كول.

وفاز مصطفى عسل فى المباراة النهائية على منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-8, 11-7 . كما نجح هذا الموسم مصطفى عسل فى حصد لقب بطولة الجونة بالفوز على بول كول أيضا.

يعد مصطفى عسل، نجم الاسكواش، الذى يلعب فى النادى الأهلى، مستقبل اللعبة فى مصر لاستكمال أسطورة المصريين والهيمنة العالمية فى اللعبة.

ويمتلك مصطفى عسل روح المكسب والانتصار والعزيمة، خاصة أنه لاعب حماسي، وفرض نفسه على التواجد بين أصحاب القمة فى لعبة الاسكواش، ليصبح بشكل سريع أحد أهم اللاعبين المرشحين للتتويج بالألقاب رغم صغر سنه.

وأثبت مصطفى عسل جدارته بأن يكون بين الكبار فى اللعبة، بعدما نجح صاحب الـ 21 عاما فى تحقيق إنجازات كبيرة رغم سنه الصغير وقلة خبراته فى مواجهة كبار المحترفين فى اللعبة، ومع ذلك تفوق عليهم وقدم عروضاً قوية جعلته مصدر قلق للاعبين الكبار والمصنفين الأوائل فى التوب 5.

مصطفى عسل تُوج ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى ماليزيا عام 2019، بعد فوزه على مواطنه مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط بين الثنائي المصري كالتالي: 12-10, 11-3, 11-6.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مصطفى عسل فى الصور التالية :