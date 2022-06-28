شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو سواريز يبدأ إجراءت فسخ عقده مع فينستي لبدء مهمة تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنهي البرتغالي ريكاردو سواريز علاقته بناديه جيل فيسنتي خلال الساعات المقبلة من أجل الانتقال رسمياً لتدريب النادي الأهلي، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء مسألة التعاقد معه على مدار اليومين الماضيين.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع سواريز خلال الساعات الماضية لتدرب المارد الأحمر لمدة موسمين مقبلين، خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذى فسخ التعاقد معه منذ أسبوعين.

وتعهّد سواريز للأهلي خلال اليومين الماضيين بفسخ عقده مع جيل فيسنتي لأن عقده ينتهي فى صيف 2023 بعدما وقع معه عقداً فى نوفمبر 2020 مدته ثلاثة مواسم.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد كشفت أن هناك اتفاقاً بين سواريز والأهلي، وسيصل المدرب البرتغالى القاهرة فى غضون أيام قليلة لقيادة الفريق. ومع ذلك، رفض جيل فيسنتي تلك الأخبار، وقال النادي فى تصريحات نشرتها صحيفة "أجوجو"، إن الأهلي لم يتصل بهم بسبب سواريز، وأن المدرب لا يزال أمامه عام فى عقده الحالي.

وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد سواريز تقدر قيمته بحوالى 250 ألف يورو، والتي سيتم دفعها من قبل الأهلي حال توصلوا لاتفاق مع المدرب.

وكشفت الصحيفة البرتغالية الشهيرة أيضًا أن سواريز أخبر جيل فيسينتي بأن لديه عرضًا من نادٍ آخر وأنه جذب اهتمام العديد من الأندية البرازيلية، مثل سانتوس وكورنثيانز.

وإذا انتقل سواريز إلى الأهلي سيصبح رابع برتغالي يتولى قيادة الأهلي بعد المدرب الأسطوري مانويل جوزيه وتوني أوليفيرا وخوسيه بيسيرو.