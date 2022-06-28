شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة فيوتشر.. والعشرى يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة فيوتشر، التى أقيمت مساء الاثنين على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح طارق العشرى لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الطلائع تدريبات الخميس المقبل على ملعبه بستاد جهاز الرياضة .

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

في سياق آخر وقع علي الفيل لاعب طلائع الجيش لفيوتشر لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجارى وعدم تمديد تعاقده مع الطلائع.

وحظى على الفيل بإشادة على ماهر المدير الفني لفيوتشر الذى طلب التعاقد مع اللاعب للحاجة لجهوده في الموسم الجديد الذى يشارك فيه فريقه بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه ويحتاج لدعم صفوفه بأفضل العناصر لتقديم موسم مميز.