شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف سيراميكا فى مهمة حصد الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم فريقا الزمالك وسيراميكا باستاد القاهرة الدولى في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى، فى مواجهة صعبة للطرفين نظرا لقوة مباريات الفريقين بشكل دائم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة حقق فيها الفريق الأبيض الفوز في 15 وتعادل 3 وخسر 4 ، أحرز لاعبوه 38 هدفا ومنى مرماه 23 هدفا، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ10 برصيد 26 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق ، فاز في 5 وتعادل 11 وخسر 6 ، أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ24 هدفا.

من جهته عقد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم بضرورة التحلى بروح الفوز والاستمرار في الانتصارات بعد الفوز الأخير الصعب على البنك الأهلى في الجولة الماضية، مؤكدا للاعبين أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة خلال الفترة الماضية نظرا لتشبث كافة الفرق بكل نقطة سواء أهل القمة الباحثين عن الفوز من أجل المنافسة على الدورى، أو اهل المؤخرة الباحثين عن الثلاث نقاط من أجل الهروب من قاع جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس تشكيلة المباراة الماضية نظرا لعدم شفاء أي لاعب من المصابين حتى ، حيث من المتوقع أن يبدا الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد طارق ومحمود حمدى الونش وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ، وفى الوسط محمد أشرف روقا وإمام عاشور واحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم و يوسف أوباما وأشرف بن شرقى .

في المقابل يحاول أحمد سامى المدير الفني لسيراميكا مواصلة عروضه الجيدة امام أبناء ميت عقبة بعدما نجح في تحقيق الفوز عليهم في الدور الأول عندما كان يقود سموحه السكندرى .

ويعد احمد سامى من أفضل المديرين الفنيين المحليين بالدورى خلال المواسم الأخيرة بعدما نجح في قيادة سموحه خلال الموسمين الماضيين لتحقيق العديد من النتائج الجيدة حتى رحيله عن الفريق وتولى القيادة الفنية لسيراميكا .

ويعتمد احمد سامى على بعض عناصر الخبرة في فريق سيراميكا على رأسهم الثنائى الزملكاوى باسم مرسى ومحمد إبراهيم وشادى حسين ، بالإضافة لمحمد تونى وعامر عامر في حراسة المرمى .