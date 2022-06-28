الامارات | محمد عبده يغضب جماهير الأهلي بتصريح مستفز (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يغضب جماهير الأهلي بتصريح مستفز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطرب السعودي محمد عبده اعتبرته جماهير أهلي جدة مستفزاً لها خصوصاً بعد هبوط الفريق إلى مصاف أندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه على الرغم من أنه كان قبل سبع سنوات متوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر الفيديو فنان العرب محمد عبده في مقابلة سابقة مع قناة العربية وهو يعترف بأنه تحول من تشجيع فريق الأهلي إلى مؤازرة نظيره الوحدة طلباً للفرح خصوصاً بعد النتائج السلبية المتواصلة للأهلي، وقال رداً على سؤال المذيعة له فيما إذا كان يعتبر مشجع وحداوي أم أهلاوي كما هو معروف عنه: "وحداوي.. أريد أن أفرح.. الوحدة يحقق لي الفرح بالحصول على كأس كل سنتين بمعنى أن الفريق يهبط ثم يحصل على كأس دوري الدرجة الأولى ثم يعود للمحترفين".

يذكر أن الأهلي هبط رسمياً أمس الاثنين بعد تعادله مع الشباب بدون أهداف في ختام مباريات الأسبوع الـ30 الأخير من الدوري السعودي للمحترفين إذ خذلته هذه النتيجة وكذلك تعادل الباطن مع الاتحاد ليضمن الأول البقاء.

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