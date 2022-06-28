نهاية القصة.. مرتضى منصور يعلن رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي رسمياً عن القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري، رافضاً تجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعد ثلاث مواسم قضاها داخل جدران القلعة البيضاء قادماً من نادي الهلال السعودي.

وأكد منصور، في فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن بن شرقي يرغب في خوض تجربة احتراف أخرى خارج مصر.

وأوضح أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة مع بن شرقي للتفاوض معه بشأن تجديد عقده، والتي أكد خلالها اللاعب رغبته في الرحيل لقطر أو تركيا.

وشدد منصور أن النجم المغربي "لاعب محترف ولم يكن مراوغاً في حديثه معنا مثل بعض اللاعبين المصريين وتحدث بكل صراحة قائلاً (أرغب في الانتقال للدوري التركي أو القطري)".

ووجه مرتضى منصور رسالة لبعض من جماهير ناديه قائلاً: "ما الذي أفعله مع لاعب لا يريد اللعب في مصر، كان من المفترض أن يجدد اللاعب وقت تولي اللجنة السابقة مسئولية النادي".

وكان بن شرقي قد انضم إلى صفوف نادي الزمالك مطلع موسم 2019 قادماً من الهلال السعودي.

وحصل أشرف بن شرقي مع الزمالك على 4 ألقاب حتى الآن وهم بطولة الدوري في الموسم الماضي، ولقب كأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.