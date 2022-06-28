شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان ينتظر تحديد مصيره مع الأهلى بعد نهاية "شهر العسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى القرار النهائي من مسئولي النادى، سواء باستمراره في الموسم الجديد أو خروجه مجدداً للإعارة، حيث يقضى اللاعب حالياً شهر العسل بعد احتفاله بزواجه منذ أيام قليلة.

وطالبت بعض الأصوات فى لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، وكذلك فى شركة كرة القدم بالنادي، بعودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الشاب للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته لنادى ألتاي أزمير التركي.

ورحل أحمد ياسر ريان من الأهلي أكثر من مرة للإعارة وتألق فى صفوف عدة أندية محلية، أبرزها الجونة وسيراميكا، قبل أن يرحل للدورى التركى الصيف الماضي عبر بوابة نادي ألتاي.

وترى بعض الأصوات فى الأهلي أن أحمد ياسر ريان صاحب قدرات تهديفية عالية ومهاجم واعد، ولابد من حصوله على فرصة فى الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل أكثر من مرة على سبيل الإعارة، كما أن الكثير من مهاجمي الفريق الحاليين حصلوا على فرص كثيرة ولم يستغلوها.

ومن المقرر أن يُحدد مسئولو الأهلي مصير أحمد ياسر ريان الأسابيع القليلة المقبلة، لاسيما أن المهاجم الشاب تلقى عدة عروض محلية وخارجية الفترة الأخيرة ويحتاج لحسم مصيره في الأهلي للبت فى هذه العروض.

ويعطي أحمد ياسر ريان الأولوية للأهلي بالطبع إذا طلب مسئولو النادى عودته وحال عدم العودة سيرحل لأحد الأندية الخارجية أو المحلية.