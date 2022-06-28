شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتحدى الإسماعيلي فى لقاء جماهيري مثير بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة، بقيادة مدربه الشاب مصطفى عبده، نظيره الإسماعيلي باستاد المحلة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق 22 مباراة نجح فى تحقيق خمسة انتصارات مقابل 10 تعادلات و7 هزائم، وسجل لاعبو زعيم الفلاحين 20 هدفا واستقبلت شباكهم 26.

وفى المقابل، يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، برصيد 19 نقطة فقط، بعدما خاض الفريق 21 مباراة نجح خلالها في تحقيق 4 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 10 خسائر، وسجل لاعبو الدراويش 17 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا حتى الآن.

ويعيش الإسماعيلي فترة صعبة بعدما أصدر بيانات الانسحاب من الدوري اعتراضا على التحكيم، وانسحاب من كأس مصر اعتراضا على توجيه القرعة ونظامها، كما تأكد غياب أربعة لاعبين عن مواجهة المحلة هم حسن ياسين ومحمود دونجا وعماد حمدي ومحمد بن خماسة.

كما حرص حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي على منح اللاعبين التعليمات والتوجيهات الفنية، من أجل تصويب الأخطاء وتجنب تكرارها فى المواجهات الرسمية، فضلاً عن تجريب مجموعة من اللاعبين فى عدة مراكز والوقوف على مدى فعالية الخطط الفنية التي يتطلع لتنفيذها فى اللقاءات الرسمية المقبلة.

وفى المقابل استقر مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على مشاركة محمد "بازوكا" مدافع الفريق بالتشكيل الأساسي للفريق أمام الإسماعيلي، عقب تأكيد غياب معاذ الحناوي المباراة، ويسعى المدير الفني الشاب إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو فريق غزل المحلة أمام الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب.