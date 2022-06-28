شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية بعد لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، فى تدريبات فريقه الجماعية عقب الانتهاء من مباراة سموحة ضمن منافسات الدوري، بسبب استمرار معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وحاجته لبعض الوقت قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويواصل حمدي فتحى أداء برنامجه التأهيلي عقب استئناف التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مباراة بيراميدز فى ربع نهائي كأس مصر، والذى يشمل أداء تدريبات الجرى حول الملعب وتدريبات فى الجيم، وكذلك بعض التدريبات البدنية والتقوية قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق الأحمر سيستعيد جهود الثنائى حسين الشحات ومحمد عبد المنعم فى مباراته القادمة ضد سموحة ضمن منافسات الدوري، على أن يلحقا بقائمة الأهلي التي ستخوض هذه المباراة.

وغاب الشحات وعبد المنعم عن قائمة مباراة الأهلي لمواجهة بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر مساء الأحد على استاد القاهرة، على أن ينتظما في التدريبات الجماعية بعد هذه المباراة.

وبات عبد المنعم جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما انتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ولكن فضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز لمنحه راحة كافية.

ونجح فريق الأهلى في تحقيق فوز غال وثمين على الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية، ليضرب موعدا مع بتروجت في الدور قبل النهائي للبطولة .