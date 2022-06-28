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تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم فى دورة ألعاب البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية اليوم، الثلاثاء، منافساتها فى دورة ألعاب البحر المتوسط والتي تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل. وتنافس اليوم منتخبات الملاكمة والجمباز، والمصارعة، واليد، والكرة الطائرة سيدات.

على مستوى الملاكمة، تلعب سلمى يوسف مع رميساء أبو علم من الجزائر ، وإيمان محمد  مع  جوردانا سورينتينو من إيطاليا، ويمنى عياد تواجه الاسبانية ماريا ديلجيرمان  ، و مريم حسين  مع امينة زيدانى من فرنسا  ، ويلعب محمد إبراهيم مع فاكين نانيتزيادنى من اليونان .

وعلى مستوى الجمباز فيخوض منتخب السيدات منافسات الأدوار النهائية في الدورة.

كما تخوض لاعبات منتخب المصارعة النسائية المنافسات، حيث تلعب كل من سمر حمزة ، وندى محمد، وفرح حسين، وشيماء محمد.

ويلتقى اليوم منتخب كرة اليد مع صربيا في الجولة الثانية من دورة البحر المتوسط  و يلتقى منتخب الكرة الطائرة سيدات مع تونس.  

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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