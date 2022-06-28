شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية اليوم، الثلاثاء، منافساتها فى دورة ألعاب البحر المتوسط والتي تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل. وتنافس اليوم منتخبات الملاكمة والجمباز، والمصارعة، واليد، والكرة الطائرة سيدات.

على مستوى الملاكمة، تلعب سلمى يوسف مع رميساء أبو علم من الجزائر ، وإيمان محمد مع جوردانا سورينتينو من إيطاليا، ويمنى عياد تواجه الاسبانية ماريا ديلجيرمان ، و مريم حسين مع امينة زيدانى من فرنسا ، ويلعب محمد إبراهيم مع فاكين نانيتزيادنى من اليونان .

وعلى مستوى الجمباز فيخوض منتخب السيدات منافسات الأدوار النهائية في الدورة.

كما تخوض لاعبات منتخب المصارعة النسائية المنافسات، حيث تلعب كل من سمر حمزة ، وندى محمد، وفرح حسين، وشيماء محمد.

ويلتقى اليوم منتخب كرة اليد مع صربيا في الجولة الثانية من دورة البحر المتوسط و يلتقى منتخب الكرة الطائرة سيدات مع تونس.