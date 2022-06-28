شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستدرج البنك الأهلي اليوم للخروج من دائرة الخطر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المقاولون العرب نظيره البنك الأهلي فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى مواجهة تعد بالإثارة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر فى جدول الترتيب، وهو آخر الفرق المهددة بالهبوط، وفقا للترتيب الحالي، حيث جمع فى رصيده 19 نقطة من 21 مباراة، نجح خلالها في تحقيق ثلاثة انتصارات فقط وتعادل في 10 مناسبات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكهم 24.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع على جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بعدما لعب الفريق 22 مباراة حتى الآن، نجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات وتعادل في 9 مباريات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 23.

من جهته طالب محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، اللاعبين بالاستعداد الجيد قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع البنك الأهلي، مشددا على أهمية حصد نقاط المباراة للابتعاد عن دائرة الهبوط والعودة بالمقاولون إلى المكانة التي ستحقها في جدول مسابقة الدوري.

فيما يسعى خالد جلال خلال التدريبات تصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبين عقب مواجهة الزمالك، والتي تلقى الفريق الخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف، كما يعود أحمد سعيد لاعب خط وسط فريق البنك الأهلي للفريق المباراة أمام المقاولون العرب بعدما غاب عن فريقه أمام الزمالك عقب تعرضه للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.