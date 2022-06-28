شكرا لقرائتكم خبر عن المصري فى ورطة بسبب عمرو موسى وإيزى إيميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد النادي المصرى خدمات ثنائي الوسط عمرو موسى وإيزي إيميكا، بعد حصول كل منهما على إنذار فى المباراة الماضية أمام مصر المقاصة، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ويغيب عمرو موسى وإيزي إيميكا عن المصري فى مباراة الفريق البورسعيدي المقبلة بالدوري العام أمام فاركو، والمقرر إقامتها يوم 13 يوليو المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعاني النادي المصري من الإصابات التى ضربت الفريق، بعد إصابة مهاجم الفريق أوستين أموتو، والتونسي هيثم العيوني، وانتهاء موسم أحمد مسعود حارس المرمى الذى أجرى 4 عمليات جراحية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصري في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 .