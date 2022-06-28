شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يبحث عن الانتصارات الثالث مع الإسماعيلى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، نظيره غزل المحلة فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد غزل المحلة فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويسعى حمزة الجمل لتحقيق الانتصار الثالث مع الدراويش للهروب من الموقف المتأزم بجدول الدوري.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويغيب محمد مخلوف، لاعب خط وسط الإسماعيلي، عن مواجهة غزل المحلة بسبب تراكم الإنذارات ، وكان اللاعب قد حصل على الإنذار الثالث خلال مشاركته فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتى انتهت بالتعادل السلبي، ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل حسب اللائحة.

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدورى العام وكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتهما الثلاثاء و3 يوليو المقبل.