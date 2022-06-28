شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 28 - 6 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات قوية، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا، ويواجه المقاولون العرب نظيره البنك الأهلي، فيما يلتقى غزل المحلة مع الإسماعيلي.

فى اللقاء الأول يلتقى الزمالك مع فريق سيراميكا باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساءً. ويحتل الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، وفى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.

وفي المواجهة الثانية، يستدرج غزل المحلة، بقيادة مدربه الشاب مصطفى عبده، نظيره الإسماعيلي باستاد المحلة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وفي المباراة الثالثة، يواجه المقاولون العرب نظيره البنك الأهلي فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في مواجهة تعد بالإثارة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.