اللاعب المصري علي زين نجم فريق برشلونة يفتح النار على وزارة الشباب والإتحاد .. ويوجه رسالة ساخرة لمصر للطيران

الشارقة - اميمة ياسر - كشف اللاعب علي زين، نجم فريق برشلونة لكرة اليد، عن تعرضه للتجاهل خلال وصوله لمطار القاهرة.

وكتب علي زين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «‏من المحبط أن يتم ابلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا بقى وكدة ويتم تجاهلك تجاهل تام ومتلاقيش أي حد بيستقبلك في المطار (و ده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي)».

وسخر من شركة مصر للطيران ، حيث وجه لها رسالة وصورة لمتعلقاته الشخصية : شكرا مصر للطيران على حاجتي اللي اتكسرت .

وقاد علي زين برشلونة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه.

وساهم المحترف المصري علي زين، نجم المنتخب الوطني ولاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة، في حصد برشلونة للبطولة الأوروبية، كما سجل هدفًا في الوقت الأصلي للمواجهة، وأحرز رمية ترجيحية لفريقه.

كما فاز الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا شهر مارس الماضي، ليحقق الثلاثية هذا الموسم.