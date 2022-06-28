شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يطمئن على موقف مصابى الأهلي من طبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد سامى قمصان، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة بعد استئناف التدريبات الجماعية عقب الانتهاء من مباراة بيراميدز فى ربع نهائي كأس مصر والتى فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف، ويبدأ الأهلى التحضير لمباراة سموحة بالدوري، لمعرفة موقف المصابين، واللاعبين المتوقع أن يلحقوا بموقعة الفريق السكندرى المقبلة.

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين للإصابة مثل على معلول الذى تم استبعاده من قائمة بيراميدز قبل موعد المباراة بساعتين، وكذلك محمد عبد المنعم وحسين الشحات وأيمن أشرف وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، من أجل الاطمئنان على موقف كل اللاعبين ومعرفة المتاح منهم لدخول قائمة مباراة سموحة بالدوري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق الأحمر سيستعيد جهود الثنائي حسين الشحات ومحمد عبد المنعم في مباراته القادمة ضد سموحة ضمن منافسات الدوري، على أن يلحقا بقائمة الأهلي التى ستخوض المباراة.

وغاب الشحات وعبد المنعم عن قائمة مباراة الأهلي لمواجهة بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر مساء الأحد على استاد القاهرة، على أن ينتظما في التدريبات الجماعية بعد هذه المباراة.

وبات عبد المنعم جاهزا للمشاركة فى المباريات بعدما انتظم فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ولكن فضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز لمنحه راحة كافية.

ونجح فريق الأهلى في تحقيق فوز غال وثمين على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة في دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية، ليضرب موعدا مع بتروجت في الدور قبل النهائي للبطولة .