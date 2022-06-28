شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: ننتظر زيارة محمد صلاح أسوة بما فعله النني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، إن اللعب لذئاب الجبل يعطي ولاء وانتماء لكل من ارتدى قميص الفريق.

وأضاف المهندس محسن صلاح، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "نحن نسعد بزيارة نجوم المقاولون العرب، والباب مفتوح دائما أمام أبنائنا، وننتظر زيارة محمد صلاح، أسوة بما فعل محمد النني".

وتابع: "محمد النني أحد أبرز لاعبي الكرة المصرية في تاريخها، ونحن نفخر بذلك، وقد قررنا منح اللاعب عضوية فخرية مدى الحياة تقديرًا لمسيرته".

واستطرد: "محمد النني وعد بختام مشواره الكروي في نادي المقاولون العرب، عند انتهاء مشواره بالاحتراف الأوروبي".

واختتم: "وجود محمد النني في المقاولون العرب في التوقيت الحالي منح الفريق دفعة معنوية كبير في ظل الوضع الصعب والتأخر في ترتيب جدول الدوري الممتاز".