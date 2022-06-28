شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: بن شرقي يرفض الاستمرار بمصر ويرغب في اللعب بقطر أو تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المغربى بن شرقي، لاعب فريقه، كان من المفترض أن يجددد عقده قبل أن يعود مجلس الإدارة الحالي، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، واللجنة السابقة لم توقع مع اللاعب، ومجلس الإدارة اجتمع باللاعب خلال الساعات الماضية واللاعب أكد أنه يرفض الاستمرار في مصر”.

وقال مرتضى منصور، فى فيديو خاص نشره الموقع الرسمى لنادى الزمالك: "بن شرقي يرغب في اللعب في الدوري القطري أو التركي، وسنقوم بتكريمه في حفل قبل رحيله، واللاعب رسميا أخطر النادي برغبته في جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة في حضور المغربي محمد أوناجم".

وأضاف رئيس نادي الزمالك، "إن أشرف بن شرقي لاعب أسعد الزمالك، ولن نقبل يد أي لاعب لتجديد عقده".

وتابع: "بعض جماهير النادي يجب أن تفوق لأن النادي لا يقف على أي لاعب، والزمالك نادي الوطنية والكرامة".