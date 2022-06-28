شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الفوز على الجونة أحيا آمال إيسترن كومباني في البقاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة بالمباراة التي جرت مساء الإثنين بالدوري الممتاز.

وأضاف علاء عبدالعال، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن ظروف إيسترن كومباني والجونة متقاربة، والفوارق بينهما ليست كبيرة، لافتا إلى أن الفوز على الجونة أحيا آمال فريقه في البقاء بالدوري.

وتابع: "الفوز منحنا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة مصر المقاصة بالجولة القادمة بالدوري، وهذه المباراة بست نقاط، خاصة أننا نتنافس للهروب من شبح الهبوط".

واستطرد: "إيسترن كومباني، يعاني من الغيابات لكننا نجحنا في تحقيق المطلوب أمام الجونة، ونأمل في استمرار هذه النتائج الجيدة في الفترة القادمة".

وأكد أن الفريق ما زال يصارع من أجل البقاء في الدوري وتحقيق الفوز خلال الفترة القادمة وتحسين مركز الفريق في جدول الدوري، خاصة أن الوقت ما زال طويلا في حسم الفرق الهابطة هذه الموسم.