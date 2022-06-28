شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وصول البرتغالى باولو سوزا اليوم لتدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا صحة لما يتردد بشأن وصول البرتغالى باولو سوزا، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة من أجل الاتفاق على تدريب منتخب مصر.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد، سيعرض على المجلس في اجتماع غد الأربعاء السير الذاتية النهائية، وآخر ما تم التوصل إليه قبل اختيار اسم المدرب، ومن ثم الإعلان عنه لوسائل الإعلام.

ووجه اتحاد الكرة الشكر لإيهاب جلال، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الباب مفتوح أمام أى نادٍ يرغب فى استقدام حكام أجانب لمبارياته خلال الفترة المقبلة، سواء فى بطولة الدوري الممتاز أو كأس مصر.

واشترط مسئولو اتحاد الكرة تحمل النادى الراغب فى استقدام الحكام الأجانب دفع تكاليف الحكام بالكامل، وإخطار اتحاد الكرة بفترة لا تقل عن أسبوعين.

أول الشروط هو أن يخطر النادى الذى يرغب فى استقدام حكام أجانب لأى مباراة قبلها بفترة كافية، تصل إلى 10 أيام، حتى يستطيع اتحاد الكرة التواصل مع الاتحادات الأخرى لتوفير طاقم أجنبى.

وأكد مصدر تحكيمي مطلع أن استقدام الحكام الأجانب لكل الفرق مسموح حالياً فى أى عدد من المباريات، كاشفا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.

كما اشترط اتحاد الكرة أن يتحمل النادى صاحب الطلب تكلفة استقدام الحكام الأجانب، والتى تصل إلى 35 ألف دولار، حيث سيتم استقدام طاقم حكام كامل يضم حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع وحكم فيديو وحكم مساعد فيديو.