شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الإثنين 28 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 27/6/2022، إقامة 3 مباريات في الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر المسابقة، حيث فاز طلائع الجيش علي فيوتشر بهدف نظيف، فيما فاز الاتحاد السكندري على فاركو بهدف من ركلة جزاء، بينما خطف فريق إيسترن كومباني ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على الجونة 3-2.

واستمر أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، في صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري برصيد 11 هدفا، ويأتي مروان حمدي، لاعب سموحة، في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.



هدافيين

طلائع الجيش يهزم فيوتشر بـ"هدف ذاتي"

خطف فريق طلائع الجيش فوزا غاليا من فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وسجل طلائع الجيش هدف التقدم على فيوتشر في الدقيقة 46 من خطأ ذاتي من غنام محمد، بعدما ارتطمت عرضية ميدو جابر من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء برأسه وأكملت طريقها إلى شباك فيوتشر.

بهذا الفوز صعد فريق الطلائع إلى النقطة 36 في المركز السادس بجدول ترتيب الدورى، بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة فى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري، حصدها بعد خوض 23 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 11 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.

الاتحاد السكندي يفوز على فاركو ويقفز للمركز التاسع في الدوري

نجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء في الدقيقة 50، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 لاعبا واستقبل 35 هدفا.

فيما استمر فاركو في المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

إيسترن كومبانى يحقق فوزا مثيرا على الجونة 3 / 2 بالدورى

حقق فريق إيسترن كومبانى فوزا ثمينا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر الدورى العام.

تقدم محمود الشبراوى، لاعب الجونة، لفريقه بالهدف الأول فى مرمى إيسترن كومبانى، فى الدقيقة 33، قبل أن يتعادل مودى ناصر لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 35.

وفى الدقيقة 52 من الشوط الثانى سجل أحمد متعب هدف التقدم لإيسترن كومبانى، قبل أن يتعادل خالد قمر للجونة فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة سجل أحمد تمساح هدفا قاتلا لإيسترن كومبانى لينتزع فريقه أغلى 3 نقاط.

بهذا الفوز رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الـ17، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة فى المركز الـ14.